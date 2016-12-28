رجل أعمال ينقذ رقبة مقيم هندي من القصاص ويتكفل بالدية في نجران

راشد آل شرية (صدى):

تكفل رجل أعمال في منطقة نجران بدفع دية تصل لـ 1.3 مليون ريال، منقذاً رقبة مقيم هندي من القصاص كان قد قتل مواطناً آخر بمنطقة نجران، حيث تدخل لإقناع أولياء الدم بالتنازل، وتكفل بدفع الدية

وتعود ملابسات الواقعة إلى أنه مع اقتراب تنفيذ الحكم في الجاني، تدخل رجل الأعمال عوض بن قريعة اليامي واستطاع إقناع أولياء الدم بالتنازل، وعرض عليهم مبلغ 1.3 مليون ريال من ماله الخاص، مقابل التنازل والعفو عن الجاني.

وتم تصديق التنازل في المحكمة تمهيداً لإطلاق سراح المتهم، فيما سلط الإعلام الهندي الضوء على القضية وأشاد بإنسانية رجل الأعمال السعودي لإنقاذه المقيم الهندي من القصاص.

وكان العامل الهندي ويدعى شيابور لمبادري يعمل قبل ثماني سنوات بإحدى المزارع بمنطقة نجران، وأقدم حينها على قتل مواطن بعد مشاجرة نشبت بينهما، وظل في السجن طوال هذه المدة في انتظار تنفيذ حكم القصاص بحقه.