بالصورة ..علا الفارس على فراش المرض برفقة شقيقها

عمان (صدى):
شاركت الإعلامية الأردنية علا الفارس، عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستغرام”،جمهورها صورة لها برفقة شقيقها.
وعلّقت الفارس على الصورة، وكتبت: “أفضل هديّة أعطاني إيّاها أهلي هي أشقائي.”
وظهرت علا باللباس الرياضي، وهي تخضع لعلاج من الفيتامينات، للحصول على طاقة أكبر ، كما ظهرت ايضا بعض ملامح الشبه بين الإعلاميّة المتألّقة وشقيقها.
3 تعليقات
الف سلامة للاستاذه علا الفارس ، و ما تشوف شر
ولك شو فيك شومالك يا زلمه شو انتي مرضانه الله بيشفيك
هذه اللي شفناها في مسلسل رمضاني الدمعة الحمرا… مذيعة أردنية واعلامية من أصل فلسطينة دارسة القانون وعايشه في دبي .. وواحد من ربعنا التيوس يبي يخطبها يقاله هادي اليامي لكنها رفضته