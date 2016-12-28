بالصورة ..علا الفارس على فراش المرض برفقة شقيقها

عمان (صدى):

شاركت الإعلامية الأردنية علا الفارس، عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستغرام”،جمهورها صورة لها برفقة شقيقها.

وعلّقت الفارس على الصورة، وكتبت: “أفضل هديّة أعطاني إيّاها أهلي هي أشقائي.”

وظهرت علا باللباس الرياضي، وهي تخضع لعلاج من الفيتامينات، للحصول على طاقة أكبر ، كما ظهرت ايضا بعض ملامح الشبه بين الإعلاميّة المتألّقة وشقيقها.



