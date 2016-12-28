رحيل الممثلة الأمريكية ” كاري فيتشر” عن عمر يناهز 60 عاما

واشنطن (صدى):

رحلت الممثلة الأمريكية كاري فيشر الشهيرة بشخصية الأميرة ليا في سلسلة أفلام حرب النجوم (ستار وورز) عن عمر ناهز 60 عاماً.

وقال متحدث باسم عائلتها، أنها توفيت اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 60 عاماَ، وهى ابنة المغني إيدي فيشر والممثلة ديبي رينولدز ، حسبما ذكرت مجلة بيبول.

واضاف بيان للمتحدث باسم العائلة سيمون هولز “بحزن شديد أكدت بيلي لورد أن أمها الحبيبة كاري فيشر توفيت في الساعة 8:55 هذا الصباح.”

وكانت النجمة الأمريكية، أصيبت بنوبة قلبية قبل أيام قليلة خلال رحلة على طائرة كانت متجهة من لندنإلى لوس أنجلوس، وتم الإسراع بنقلها وهي في حالة حرجة إلى مستشفى بعد هبوط الطائرة، وكانت تقوم بجولة للترويج لكتاب جديد.

ظهرت “فيشر” فى الثلاثية الأصلية لحرب النجوم، وفيلم “حرب النجوم: صحوة القوة” الذي صدر في العام الماضي وقد كتبت 4 روايات و3 سير ذاتية.