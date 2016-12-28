مؤسسة النقد: ضوابط التأمين الجديدة للمركبات سيكون لها أُثر إيجابي وستحقق العدالة

سالم المطيري (صدى):

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” أن الهدف من الضوابط الجديدة للتأمين التي أعلنت عنها، هي التفرقة بين قائدي المركبات من حيث درجة المخاطرة لكل منهم.

وأوضحت أن في ذلك أثر إيجابي على المواطن والمقيم ذوي القيادة السليمة من حيث الحصول على أسعار تأمين تفضيلية وعادلة، وعلى قطاع التأمين من خلال الدقة في احتساب المخاطر المحتملة لوثائق التأمين المصدرة.

وفي السياق ذاته قال أحمد بن عبد الله آل الشيخ وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن من أهداف الضوابط الجديدة التي أصدرتها المؤسسة للاكتتاب في تأمين المركبات تعزيز مبادئ القيادة السليمة وتحفيز قائدي المركبات من المواطنين والمقيمين على القيادة الآمنة من خلال حصولهم على أسعار تأمين أفضل، ومن المتوقع أن يكون لذلك أثر إيجابي على قطاع التأمين من خلال تقليل عدد الحوادث المرورية، وبالتالي خفض حجم المطالبات التي يتكبدها قطاع التأمين.

وتنص ضوابط المؤسسة إلزام شركات التأمين بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد ، على أن يكون الخصم مطبقاً على السعر الأساسي الجديد خصم تصل نسبته إلى 15% من السعر الجديد لوثائق التأمين لسنة واحدة دون مطالبات، وتزداد النسبة بازدياد عدد السنوات لتصل إلى 30%.