“الصحة” توقع مع شركة تأمين لإدراج مستشفياتها في التغطية التأمينية

علي العنزي (صدى):
وقعت وزارة الصحة قبل عدة أيام، عقداً شاملاً مع إحدى شركات التأمين الطبي، لإدراج المستشفيات والمرافق الطبية التابعة لها، ضمن قوائم المرافق التي يغطيها تأمين الشركة.
وقعت وزارة الصحة قبل عدة أيام، عقداً شاملاً مع إحدى شركات التأمين الطبي، لإدراج المستشفيات والمرافق الطبية التابعة لها، ضمن قوائم المرافق التي يغطيها تأمين الشركة.
وأِشارت مصادر أن كل من يحمل بطاقة تأمين، سواء كان مواطناً أو مقيماً، سيحق له العلاج في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، على أن تحصل الوزارة لاحقاً على تكاليف العلاج من شركة التأمين.
ولفتت أن الوزارة تعمل على التوقيع مع جميع شركات التأمين في السوق، لإدراج كل مرافقها الصحية ضمن القوائم التي يغطيها التأمين.
المستشفيات الحكومية بالكاد تقوم بخدمة مراجعيها من المواطنين
كذلك أصبح المقيم وموظفي الشركات لهم ميزة انه يتعالج في الخاص والحكومى بالتأمين
ام الموظف الحكومى وأغلب الموظفين يعملون في الحكومة ليس أمامه إلا مستشفيات الحكومة أما الخاصة فيتعالج فيها على حسابه
وتزدحم المستشفيات الحكومية ويصبح العلاج صعب والمواعيد تتأخر لأن المراجعين زادوا الموظفين الحكومة وموظفي القطاع الخاص من لديهم تأمين والموظف الحكومى هو الضحيةلان لا تأمين له