“الصحة” توقع مع شركة تأمين لإدراج مستشفياتها في التغطية التأمينية

علي العنزي (صدى):

وقعت وزارة الصحة قبل عدة أيام، عقداً شاملاً مع إحدى شركات التأمين الطبي، لإدراج المستشفيات والمرافق الطبية التابعة لها، ضمن قوائم المرافق التي يغطيها تأمين الشركة.

وأِشارت مصادر أن كل من يحمل بطاقة تأمين، سواء كان مواطناً أو مقيماً، سيحق له العلاج في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، على أن تحصل الوزارة لاحقاً على تكاليف العلاج من شركة التأمين.

ولفتت أن الوزارة تعمل على التوقيع مع جميع شركات التأمين في السوق، لإدراج كل مرافقها الصحية ضمن القوائم التي يغطيها التأمين.