اللجنة العقارية تتجه لخفض الدفعة الأولى من قرض التمويل العقاري

عادل الحربي (صدى):

كشفت مصادر عن توجه اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية لخفض الدفعة الأولى من قرض نظام التمويل العقاري الجديد.

وأرجع عقاريون ذلك إلى حدوث زيادة في مبيعات المزادات العقارية بمناطق عدة خاصة المنطقة الشرقية التي تجاوز إجمالي المبيعات فيها نحو 5.9 مليارات ريال.

فيما كشف رئيس اللجنة العقارية بالغرفة خالد بارشيد، أن اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف تتحرك لخفض الدفعة الأولى من قرض نظام التمويل العقاري الجديد، خصوصا أن اللجنة حريصة على متابعة تفعيل نظام المساهمات العقارية مع وزارة التجارة والاستثمار.