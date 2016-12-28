أسعار النفط تتراجع والدولار يشهد تعافياً

نايف السالم (صدى):

شهدت أسعار النفط تراجعاً اليوم الاربعاء، مع إقبال المتعاملين على البيع لجني الأرباح عقب أربعة جلسات من المكاسب، وبعد ارتفاع الأسعار لأعلى مستوياتها في عام، في ظل الترقب لتنفيذ المنتجين اتفاقهم بشأن الانتاج لضبط الأسعار.

ففي حلول الساعة 03:50 بتوقيت جرينتش جرى تداول العقود الآجلة لخام برنت بسعر 56.70 دولار للبرميل بانخفاض 13 سنتا بعد أن ارتفع في وقت سابق من جلسة أمس إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2015 عند 57 دولار للبرميل، كما هبط سعر الخام الأمريكي 8 سنتات إلى 53.82 دولار للبرميل بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في 2016 عند 54 دولار.

وتعافى الدولار وهو ما ضغط أيضا على أسعار الخام، ويجعل تراجع الدولار السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية ومن بينها النفط أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.