تعليم الأحساء ترصد مخالفات 7 قيادات تعليمية

رصدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير رصدت تجاوزات تتعلق بالتصريحات الإعلامية لوسائل الإعلام المختلفة، مطالبة 7 مناصب قيادية في الإدارة بعدم التجاوز في التواصل والتصريح لوسائل الإعلام المختلفة.

جاء ذلك، في توجيه أصدره مدير تعليم عسير جلوي آل كركمان، للمساعد للخدمات المساندة، والمساعد للشؤون التعليمية “بنين”، أن التجاوزات تتم في ظل وجود متحدث رسمي للإدارة.

ودعا إلى الالتزام بأن يكون التواصل مع وسائل الإعلام في أي موضوع، ويمثل رأي الإدارة عن طريق المتحدث، والتنسيق المستمر بين إدارة الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي بالإدارة فيما يخص المواد المرسلة إلى وسائل الإعلام، لتوحيد الرؤى للرأي الرسمي للإدارة، ويكون التصريح لوسائل الإعلام عن طريق المتحدث الرسمي فقط، وتزويده بالفعاليات والمناشط ونتائج الإجراءات المتخذة من الإدارات الرقابية، ليتسنى إعداد رأي الإدارة تجاه كل منها.