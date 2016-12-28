مختصون: انخفاض أسعار السيارات 20%

طلال الغامدي (صدى):

أكد مختصون أن أسعار السيارات انخفضت بنسبة 20% في الوقت الراهن، مؤكدين أن استمرار الركود في القطاع لفترة زمنية سوف يجبر المصانع على تخفيض أسعار السيارات بنسبة قد تصل إلى 40%.

وقال مقرن ناصر المطيري مالك معرض للسيارات ” أن هناك ركودا في مبيعات السيارات منذ العام الماضي، قائلا: “الوكالات ما زالت متمسكة بأسعارها ولم تخفض سوى نسبة ضئيلة، وأن أسعار السيارات انخفضت بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 20%.مضيفا إن مبيعات معارض السيارات المستخدمة بدأت كذلك تشهد انخفاضا في المبيعات خاصة بعد المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، مضيفا أن الوكالات تقوم ببيع السيارات ذات الألوان المرغوبة وبأسعار منخفضة جدا، ما يجبر أصحاب المعارض على البيع بأسعار منافسة أيضا.بحسب صحيفة “الوطن

وقال منصور العدوان عضو اللجنة الوطنية للسيارات بمجلس الغرف السعودية ، أن الأسعار ما زالت محددة من قبل الشركات المصنعة، ولذلك في حال استمر الانخفاض في الاقتصاد بصفة عامة سيستمر معها الهبوط في المبيعات، وذلك سوف ينعكس على الأسعار، مؤكدا أن تخفيض أسعار السيارة لا يأتي إلا برضى المصنع نفسه .

وأضاف9 أن الوكالات لديها عروض تسويقية أخرى تستطيع أن تقدمها للمشتري لكسب رضاه وهي تتركز في تمديد الضمان على الصيانة المجانية وتنزيل أسعار الموديلات القديمة ولكن بنسبة ضئيلة.