النقد توجه البنوك بتغذية الصرافات بالعملات الجديدة بدءاً من اليوم

على القحطاني (صدى):

وجهت مؤسسة النقد البنوك المحلية بضرورة تغذية الصرافات التابعة لها بدءاً من اليوم الأربعاء، بالعملات الجديدة التي تم إطلاقها قبل يومين.

وقالت مصادر أنه تمت برمجة الصرافات وتعريفها بالعملة الجديدة؛ لتمكين العميل من تنفيذ عملية الإيداع بها مؤكدة أن عمليات ضخ العملات الجديدة مستمرة، في الوقت الذي اعتذرت فيه عدد من البنوك لعملائها عن عدم تقديمها العملة الجديدة في بعض فروعها لعدم توفرها بكمية كافية. حسب عكاظ

وكانت مؤسسة النقد وضعت حداً لكمية النقود التي يمكن صرفها للفرد يومياً من العملة الجديدة، بما لا يزيد عن 3215 ريالاً.

وأوضحت المؤسسة عن اتاحتها للأفراد إمكانية الحصول على خمس قطع معدنية كحد أعلى من فئة الريالين أي صرف ما لا يزيد عن 10 ريالات، والحصول على 5 قطع معدنية من فئة الريال أي 5 ريالات كما وضعت حداً أعلى لطلب صرف كلٍّ من فئات (5 و10) ريالات بما قيمته 100 ريال للفئة الواحدة، بينما رفعت سقف الحد الأعلى إلى 1000 ريال لصرف كلٍّ من فئات (50، 100، 500) ريال بالعملة الجديدة.