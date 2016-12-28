نشر : 2016/12/28 - 7:09 ص 1٬564 مشاهدة 11 تعليق الخبر في صورة نيو لوك ريم عبدالله.. مفضلة تكبير طباعة حفظ Tweet
11 تعليق
السناوي واضح
لابسه سروال سنه ههههههههههههههههههههههههه
ههههههههههههههههههههه اخربتها ريم
اكيد الهاف القصير دروش صح؟؟ ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
اموت في الهمبوغر الابيض جنننننننننننننننننننننننننننننننننننان يا جدعان
😬
تصويرها بهذا اللباس تعتبر دعايه لكل شي يا ريم
لكن غريبه يا ريم ما زلتي متمسكه بهاف السنه الرجالي بعكس النسوان ما يستعملون الا ابو خيط الموديل الجديد
يا بطني 😂
صرتي مسخره اللهم لاشماته
انها فرس,,,,,,,,,,,,,,,,
نايس حيييييييييييييييييييييييييييييل
الظاهر أن القماش قطن زي ما وصت د. فوزيه الدريع هع هع هااااااااااع هههههههههه