الشورى يطالب نزاهة بمكافحة فساد القطاع الخاص أسوة بالعام

انتقد مجلس الشورى تركيز الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) على مكافحة فساد القطاع العام، من دون الاهتمام بالقطاع الخاص.
وشددت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى، في ملاحظاتها على تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) للعام المالي 1436-1437هـ، على وجوب درس واقع الفساد في القطاع الخاص، وخصوصاً في القطاعات المصرفية والتمويلية والتأمين والمقاولات، ومدى تأثيره في القطاع العام.
وهاجمت اللجنة تكريس الهيئة جل وقتها وفي شكل يومي لمتابعة بلاغات الفساد في جميع مناطق المملكة، والتحقيق فيها، وإحالتها إلى الجهات المختصة متى وجدت شبهات قوية للفساد، على رغم أن تلك المهمات من صميم عملها، مشيرة إلى أن دور الهيئة أكبر من ذلك بكثير، وهو درس مسببات الفساد، والأرضية الخصبة التي تسمح له بالحياة والانتشار
وطالب المجلس بكشف فساد قطاع المصارف والتمويل والتأمين والمقاولات، مؤكداً أن دورها أكبر من إهدار جل وقتها في تتبع بلاغات الفساد.
4 تعليقات
القطاع الخاص وما ادراك بالقطاع الخاص
و انا اقترح انهم يوظفوا واحد مسؤول من طرف الحكومه بجانب المدير الوافد لكي يتطلع عن قرب و يكشف الفساد … لكن خايف يوم يشوف الفساد يصير فيه شي وخاصه قسم المقاولات
والله ان تابعوا وفتشوا في القطاع الخاص ان يتعبون من كثر المخالفات والجرائم من رشاوي وخيانة عمل وفساد اخلاقي وخلقي واداري ومالي كذلك يجب متابعة فساد الإعلام وما ادراك مالإعلام الذي تحتكره فئة فاسدة فكريا ذات توجهات معادية للدين والمواطنين وللفضيلة تنشر قيئها يوميا عبر الصحف والمرئيات جهارا نهارا وتستهزء بكل الشرائع والثوابت والعلماء واهل الصلاح والدعاة وتدعو لفساد المرأة المسلمة وتمردها واغرائها للتشبه بغير المسلمات تحت عدة ذرائع مستعينة ومهددة بمنظمات حقوقية معادية للإسلام وتعاليمه
راقبوا الاعلام ودققوا عليه وحاسبوا المتجاوز وتصلح امورنا
انتم ذلحين ركزوا على القطاع العام ماسمعنا عن اي عقوبه نفذت وكأن البلد لايوجد فيه مخالفات من جد تركت بيتها وراحت تكنس بيت الجيران