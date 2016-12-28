جزائية مكة تقضي بسجن امرأتين لممارستهما الرزيلة

نايف السالم (صدى):

صادقت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة على الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمحافظة جدة بحق امرأتين، حيث قررت حبسهما عامين بتهمة ممارسة الرذيلة.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليهما إثر كمين مُحكم،بمحافظة جدة،بعدما توجهت إحدى المدانتَيْن لشاب بأحد الأسواق، وبعد الحديث المتبادل أفادت بإمكانها توفير سهرة ماجنة؛ ليقوم على الفور بإبلاغ الجهات الأمنية التي قامت بضبطهما وصدر ضدهما حكم في المرحلة الأولى سنة بحق كل منهما، ولاحظت محكمة الاستئناف أن الحكم لا يتوافق مع حجم الجريمة بالرغم من أن المدعي العام عجز عن إحضار البينة المؤصلة؛ لتصدر المحكمة الجزائية حكمًا بالسجن سنتَيْن لكل منهما.

وبررت المحكمة عدم الجَلد للمدانة الأولى بإصابتها بمرض السرطان، وعدم تحمُّلها الجلد، كما رأت المحكمة إبعادها عن البلاد فورًا حال انتهاء محكوميتها.