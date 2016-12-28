سوريون يشيدون بمواقف “خادم الحرمين” للتخفيف من معاناتهم

على القحطاني (صدى):

أشاد مقيمون سوريون في الرياض بمواقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للتخفيف من معاناتهم .

وقال أدهم السوري أن أمر خادم الحرمين الشريفين بإطلاق حملة لإغاثة الشعب السوري يأتي في إطار أعماله الإنسانية، وتابع: «هذه الحملة تعطي الشعب السوري الأمل ليرى النور من جديد»، معبرا عن شكره وامتنانه للحكومة السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي .

وأضاف نزار الفقش أن الحملة تعتبر جزءاً من التزام المملكة الديني والإنساني الذي دأبت عليه منذ تأسيسها من منطلقات دينية وإنسانية بحتة، مؤكداً أن السعودية لا تقوم بهذه الأعمال الإنسانية من أجل التباهي أو الاستعراض الإعلامي، وإنما المساعدة ومد يد العون للشعوب العربية والإسلامية ومناصرة الحق والسلام والاستقرار ودعمه في العالم أجمع وألقى أبيات من الشعر العربي، جسّد فيها مآثره ومواقف خادم الحرمين الداعمة للشعوب في مختلف أنحاء العالم، ومضى قائلا ” إن التاريخ والشعوب لن ينسيا تلك المواقف مع الشعب السوري والشعوب الأخرى”حسب عكاظ

وقال إسحاق محمود : «إن الشعب السوري يقف احتراماً لمبادرة الملك سلمان في نصرة الشعب السوري من خلال الحملة الإغاثية»، موضحا أن الحروف تقف عاجزة عن التعبير عن هذه الوقفات الإنسانية.

وتابع” أن الشعب السوري بكل أطيافه يرفع أياديه بالدعاء لله أن ينصر خادم الحرمين الشريفين ويوفقه في كل ما يبذله من جهود، وما يقدمه من عطاء للشعب السوري.