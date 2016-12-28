جهود أمنية مكثفة للبحث عن ستيني مفقود بالأفلاج

طلال الغامدي (صدى):

تكثف الأجهزة الأمنية في محافظة الأفلاج جهودها للبخث عن ستيني فقد من يوم الخميس الماضي، بعد خروجه من منزله في ليلى بالأفلاج.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا يفيد خروج علي سعد الشيب خرج من المنزل يوم الخميس الماضي على سيارته الخاصة من نوع نيسان موديل 2003، دون أن يعلم شيئا عن وجهته، وأنه يعاني من مرض نفسي فيما تكثف دوريات الشرطة تكثف عمليات البحث عنه.

وقال ابن المفقود بأنه يواصل فريق عون المتخصص في البحث عن المفقودين في الصحراء بحثه وذلك لليوم الثاني على التوالي دون العثور عليه، حيث كرر مناشدته الجميع الوقوف معهم، ومساندتهم في البحث عنه، مهيبًا بمن يستدل عليه أو يعرف عنه أي معلومة إلى الاتصال بهم على الرقم الآتي: 0558277489.