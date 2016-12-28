مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

واس (صدى):

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملاتها اليوم على ارتفاع مدعومة ببيانات قوية لثقة المستهلكين وأسعار المساكن في واحدة من أدنى جلسات التداول هذا العام من حيث عدد الأسهم المتداولة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعًا 11.23 نقطة أو ما يعادل 0.06 % إلى 19945.04 نقطة, كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقًا 5.09 نقطة أو 0.22 % ليغلق عند 2268.88 نقطة.

وأغلق مؤشر ناسداك المجمع مرتفعًا 24.75 نقطة أو 0.45 % إلى 5487.44 نقطة.