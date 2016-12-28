زلزال يضرب رومانيا بقوة 5,2 درجات

بوخارست (صدى):

تعرضت رومانيا لزلزال بقوة 5,2 درجات على مقياس ريختر الليلة، من دون أن يسفر عن ضحايا وفق ما أفاد المعهد الوطني لفيزياء الأرض.

واوضح المتحدث باسم المعهد لوكالة فرانس برس إن “مركز الزلزال يقع في منطقة فرانكيا الزلزالية (شرق)، على عمق 100 كم”، وأضاف ان الزلزال الذي وقع الساعة 1,20 بالتوقيت المحلي (23,20 ت غ) وشعر به سكان بوخارست بقوة، لم يسفر عن خسائر بشرية أو مادية، وتقع منطقة فرانكيا (شرق) عند تقاطع ثلاث صفائح تكتونية، وتعتبر رومانيا من بين الدول الأكثر تعرضا للزلازل في أوروبا، في 1997، اسفر زلزال بقوة 7,2 درجات عن مقتل 1574 شخصا.