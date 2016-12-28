الصحة ترسل فريق طبي ثانٍ للتأكد من “الجرب” في الابتدائية 54 بجدة

نايف السالم (صدى):

اكدت الشؤون الصحية بجدة ام نتائج فحوصات “الجرب” التي أجراها فريق طبي قبل يومين على طالبات ومنسوبات الابتدائية 54 في حي الروابي اثبتت عدم إصابتهن بالمرض، وأن ما ظهر لديهن من طفح جلدي عبارة عن حساسية.

وقالت الصحة بجدة أنها ستوفد اليوم الأربعاء فريقا طبيا آخر لزيارة المستشفى، وذلك في أعقاب تضارب النتائج بين تقارير وفدها الطبي والتقارير الطبية التي أصدرتها الوحدة المدرسية في حي الروابي التي أكدت أن هناك سبع طالبات مصابات بالجرب، وعلى ضوئه قررت إدارة التعليم والمدرسة منعهن من الدوام حتى يستكملن العلاج نهائيا.

وقال مساعد مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة للصحة العامة الدكتور خالد باواكد أن الفريق الطبي، سيضم هذه المرة استشاريات جلدية وطب أسرة،و سيعيد فحص الطالبات للتأكد من أسباب الطفح الجلدي لديهن ، موضحا انه لم يتسن للفريق الأول الوصول لطالبتين مشتبه بإصابتهما بالجرب بسبب إغلاق هواتف أولياء الأمور.

فيما نفى باواكد إصابة العاملة التي ظهر عليها طفح جلدي بالجرب، وذلك بعد فحصها من قبل الفريق الطبي الذي زار المدرسة، حيث رجت الشائعات في المدرسة اتهمت العاملة بأنها سبب انتشار الجرب بين الطالبات، وأشيع أنها اختفت في اليوم التالي لظهور الطفح ، بحسب عكاظ.