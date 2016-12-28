شرطة نيويورك : الحقيبة المشبوهة في برج الرئيس الأمريكي تحتوي على العاب أطفال  

واشنطن (صدى):

اكدت شرطة مدينة نيويورك أن الحقيبة المشبوهة التي عُثر عليها بصالة الاستقبال في برج الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تحتوي على ألعاب أطفال.

وذكرت قناة الحرة الأمريكية الليلة عن المتحدث باسم الشرطة ستيفين دايفس قوله: “إن الحقيبة وجدت بجانب مدخل أحد المتاجر في البرج”، مشيرا إلى أنه خلال وقت قصير عاين خبراء متفجرات الحقيبة ليتبين أنها خالية من أي مواد خطرة.

يذكر أن الرئيس المنتخب ترامب، الذي يقيم ويعمل في البرج موجود حاليا في أحد قصوره بفلوريدا، ولم يتواجد في البرج المعلن عنه ، وكانت الشرطة أخلت الصالة من المواطنين بعد بلاغ عن وجود حقيبة مشبوهة بالبرج.