حبس مواطن 5 أشهر وجلده بسبب رسائل جوال في جازان

حسن الجعفري (صدى):
عاقبت المحكمة العامة بأبو عريش بمنطقة جازان، شخص أرسل رسائل مزعجة عبر الجوال لأحد المواطنين، بحبسه 5 أشهر وجلده 250 جلدة.
وقال مواطن يدعى “يحيى عربي” ، أنه تقدم بشكوى إلى الجهات الرسمية، عن تلقيه رسائل عبر الجوال بشكل مستمر تحمل عبارات غير لائقة من رقم مجهول، ليتم التحري عنه والكشف عن هوية المرسل ورفع دعوى قضائية ضده.
واستاء عربي من عدم تنفيذ العقوبة الصادرة بحق خصمه حتى الآن، مشيراً إلى أنه لا يعلم سبب التأخير، مطالباً بسرعة التنفيذ.
3 تعليقات
قال الله عز وجل: (وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) ) [النور: 22] وقال: (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ) [الشورى:40] وقال: (وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) [الشورى:43]
وقال في صفات المتقين: (وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ) [آل عمران: 134].
وجاء في فضل العفو قوله صلى الله عليه وسلم: ” ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله ” رواه مسلم .
وإذا عفا العبد وأسقط حقه في الاقتصاص من المسيء إليه لم يكن له أن يأخذ من حسناته يوم القيامة، لكن ما يناله من الله على عفوه أعظم من ذلك وأوفى.
والله أعلم.
فوضى عارمة
والله المواقع والجوالات سحبت الرجاجيل للسجون عيب يا رجال كل واحد يلزم حدوده عن خلق الله وش خليتوا للمبزرة