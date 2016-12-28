حبس مواطن 5 أشهر وجلده بسبب رسائل جوال في جازان

حسن الجعفري (صدى):

عاقبت المحكمة العامة بأبو عريش بمنطقة جازان، شخص أرسل رسائل مزعجة عبر الجوال لأحد المواطنين، بحبسه 5 أشهر وجلده 250 جلدة.

وقال مواطن يدعى “يحيى عربي” ، أنه تقدم بشكوى إلى الجهات الرسمية، عن تلقيه رسائل عبر الجوال بشكل مستمر تحمل عبارات غير لائقة من رقم مجهول، ليتم التحري عنه والكشف عن هوية المرسل ورفع دعوى قضائية ضده.

واستاء عربي من عدم تنفيذ العقوبة الصادرة بحق خصمه حتى الآن، مشيراً إلى أنه لا يعلم سبب التأخير، مطالباً بسرعة التنفيذ.