مرتشي مصري يثير سخرية النشطاء ويلقبونه ب” علي بابا”

القاهرة (صدى):

اجتاحت موجة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي إثر الإعلان عن ضبط مسؤول إداري بهيئة قضائية مصرية، الثلاثاء، بتهمة “الرشوة”، وبمنزله الملايين من عدة عملات،حيث لقبوه بـ”علي بابا” المصري.

وأثارت الواقعة سخرية النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، الذي لقبوه بـ”علي بابا” المصري، في إشارة إلى فيلم قديم تقود فيه الصدفة البطل الفقير إلى مغارة مغلقة خزّن فيها لصوص المدينة كميات ضخمة من المجوهرات والأحجار الكريمة.

وكتبت هند خلف، على موقع “تويتر” تعليقا على الواقعة: “نفسي أعرف كان شايل الفلوس دي كلها فين .. ده محتاج أوضة فاضية”.

فيما علق الشاب أحمد علي، على صفحته بموقع “فيسبوك”: “دولارات ، ويورو، وريال سعودي، وبالملايين، ودهب كمان أحمدك يارب إني شفت كنز علي بابا على الحقيقة”.