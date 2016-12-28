التعاون ينهي تعاقده مع “الشمري”

معاذ محمود (صدى):

أعلن مسؤلو نادي التعاون، فسخ التعاقد مع عبد الرحمن الشمري لاعب الفريق الأول لكرة القدم، حيث وجهت إدارة النادي الشكر للاعب قبل توقيع نخالصة مالية.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن إدارة التعاون وقعت مخالصة مالية مع اللاعب، مقدمة له الشكر والتقدير على الفترة التي مثل فيها التعاون، كما تمنوا التوفيق للاعب خلال مسيرته الكروية في الفترة المقبلة.

وكان التعاون ضم الشمري على سبيل الإعارة من صفوف النصر في شهر يونيو الماضي، وخاض معهم 9 مباريات منذ بداية الموسم، وصنع هدفا وحيدا لزملائه وتلقى بطاقة صفراء واحدة.