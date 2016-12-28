وزير الإسكان الأمريكي مهاجما ترامب ” يعد الرئيس الأكثر فسادا في تاريخ الولايات المتحدة

ترامب (صدى):

اكد وزير الإسكان والتطوير الحضري الأمريكي، خوليان كاسترو إن الرئيس المنتخب دونالد ترامب يعد الرئيس الأكثر فسادا” في تاريخ الولايات المتحدة.

جاء ذلك خلال سلسلة من التغريدات على موقع التدوين العالمي “تويتر”، حيث أبدى أسفه بأن الحزب الجمهوري يسيطر على الكونجرس، محذرا من أن الجمهوريين سوف يقدمون ترامب دون أية مقاومة مشيرا إلى أن الديمقراطيين سوف تكون أيديهم قادرة على وقف ترامب إذا كانت تمت سيطرتهم على مبنى الكابيتول، وفقًا لمجلة “ذا هيل” الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قام بتعيين بن كارسون، الجراح المتقاعد الذي ترشح للانتخابات التمهيدية للجمهوريين، وزيرا للإسكان وتطوير المدن ، مؤكدا انه رجل لامع متحمس لتعزيز التلاحم بين المجتمعات والعائلات التي تتكون منها.