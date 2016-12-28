بالفيديو.. لحظة إطلاق طالب النار على مدرسته في بيشة

محمد طحيطح (صدى):
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة إطلاق أحد الطلاب النار على مدرستة ومنسوبيها بعد
حدوث مشاجرة جماعية في إحدى مدارس تثليت.
وقال المتحدث الإعلامي باسم تعليم بيشة: “وقعت مشاجرة جماعية بين مجموعة من الطلاب بإحدى المدارس بمحافظة تثليث، ثم خرج طالب من المدرسة وقام بإطلاق النار على المدرسة ومنسوبيها، ولم يصب أحد”.
وأضاف أن “الجهات الأمنية ألقت القبض على المتسببين في المشاجرة، ويوالي تعليم تثليث متابعة الموضوع”
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4 تعليقات
استغفرلله الهياط ماله حل
أهل تثليث هياط غير عن الناااس…
هل هذا الخنزير تربى ونشاء في بيت مسلمين كيف يرفع السلاح في دائرة تعليم حكومية وهي مدرسة للطلاب ولماذا ليس لديه هيبة من الشرطة يجب شن حملة على الاسلاحة ومعاقبة أصحابها لماذا يحملون السلاح الحربي بين اهلهم واخوانهم في الدين والوطن سود الله وجيههم
وجع سلاح مرة وحدة ويطلق النار بعد خلوه يكمل دراسته بالاحداث أحسن له السجن مكانه الأصلي ماهو مدرسة جيل صايع