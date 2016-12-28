بالفيديو.. لحظة إطلاق طالب النار على مدرسته في بيشة

محمد طحيطح (صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة إطلاق أحد الطلاب النار على مدرستة ومنسوبيها بعد

حدوث مشاجرة جماعية في إحدى مدارس تثليت.

وقال المتحدث الإعلامي باسم تعليم بيشة: “وقعت مشاجرة جماعية بين مجموعة من الطلاب بإحدى المدارس بمحافظة تثليث، ثم خرج طالب من المدرسة وقام بإطلاق النار على المدرسة ومنسوبيها، ولم يصب أحد”.

وأضاف أن “الجهات الأمنية ألقت القبض على المتسببين في المشاجرة، ويوالي تعليم تثليث متابعة الموضوع”

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