المملكة تنشئ أكبر محطة لمياه الشرب بالخرطوم بتكلفة 130 مليون دولار

علي القحطاني (صدى):

وقع والي ولاية الخرطوم بالسودان عبد الرحيم محمد حسين، اليوم الثلاثاء على عقد تنفيذ محطة شمال بحري، مع شركة “الروضة” السعودية كمنفذ للمحطة، بتكلفة قدرها 130 مليون دولار، بتمويل من المنحة السعودية.

وقال الوالي – في تصريح صحفي – إن طاقة المحطة الواقعة في منطقة “النية” تبلغ 300 ألف متر مكعب يومياً، كأكبر محطة في الولاية، مبرزا أن المحطة ستغطي جميع مناطق بحري شمال، وكرري شمال، حتى حدود ولاية الخرطوم مع ولاية نهر النيل، وسيتم عمل خط ناقل من بحري إلى شمال كرري عبر جسر الحلفايا.

وأضاف الوزير إن المحطة، تأتي في إطار خطة الولاية الاستراتيجية، لبناء عدد من المحطات النيلية، لافتاً إلى اتجاه الولاية للاعتماد على النيل كمصدر رئيس لمياه الشرب.

وحضر مراسم التوقيع سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان، علي بن حسن جعفر، ووزراء البنى التحتية والمواصلات والمالية والاقتصاد وشؤون المستهلك والصحة بولاية الخرطوم، ومعتمد أم درمان، بجانب وفد الشركة السعودية.