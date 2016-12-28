جامعة طيبة تعلن عن وظائف شاغرة بمستشفى طب الأسنان

فاطمة المالكي (صدى):

أعلنت كلية ومستشفى طب الأسنان بجامعة طيبة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة للجنسين على بند التشغيل الجزئي “شركة سدر”، لحملة شهادات البكالوريوس أو الدبلوم، للعمل في مستشفى طب الأسنان بالجامعة، وفق أسماء الوظائف التالية:

1- فني أسنان (عدد 4 وظائف – رجال/ ونساء).

2- مساعدة طبيبة أسنان (نساء).

3- فنية أشعة أسنان (نساء).

ودعت الكلية الراغبين والراغبات في التقديم إرسال السيرة الذاتية إلى الإيميل التالي:

[email protected]

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