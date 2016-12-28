للجنسين.. 22 وظيفة شاغرة باللجنة الأوليمبية بالرياض

فاطمة المالكي (صدى):

أعلنت اللجنة الأوليمبية العربية السعودية بالرياض، عن حاجتها لشغل (22) وظيفة شاغرة، للجنسين، لحملة شهادات البكالوريوس.

كما أوضحت اللجنة عبر موقعها الإلكتروني، الوظائف المتاحة باسم : “طبيب طب رياضي، وأخصائي العلاقات العامة، والعضو المنتدب للاتحاد، ورئيس قسم المبيعات والرعاية”.

وقالت إن التقديم متاح، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من أمس الثلاثاء، ومستمر حتى تاريخ 5 يناير 2017م.

لمعرفة الشروط والتقديم أضغط هنا

http://www.olympiccareer.sa/ar/jobs.php