فيديو : كلمة الأمير نواف بن سعد بعد حصول نادي الهلال جائزة “كورة وجلوب سوكر”






4 تعليقات


  1. all [ عدد التعليقات: 3087 ] 28/12/2016 في
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    1

    ديم الزعيم بطل في كل شي

  2. شاهر ساهر [ عدد التعليقات: 366 ] 28/12/2016 في
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    2

    ماهي القوانين والاشترطات التي وضعتها كورة جلوب سوكر
    ليحصل الهلال على هذا اللقب ولماذا لم يتم الاعلان قبلها ليعرف
    الجميع الاسباب التي جعلت الهلال يمنح تللك الجائزة
    لو جئنا بمعيار بطولة الدوري فالاهلي حصل على بطولة الدوري
    ولو جئنا بمعيار الاسيوي نادي العين الاحق لوصوله لنهائي
    اسيا

  3. عبدالله الناصر / حائل [ عدد التعليقات: 22 ] 28/12/2016 في
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    3

    الجمهور السعودي انصدم بالخبر ماذا لدى اللال العين الأماراتي افضل من الهلال وبمراحل كذلك الأهلي السعودي المسطره التي تم بموجبها اختيار الهلال عوجاء بل معاقه الأتحاد السعودي كان به ان يرفض مثل هذه الأختيارات المزيفه حتى جماهير الهلال تبكي بالأمس على الهزيمة النكراء ولكنهم اليوم وكأنهم بيقولوا لها كفى زعيق ونعيق انتم ابطال ببلاش هل جماهير الهلال مضحكه الى هذا الحد هزلت البطولات لابس بشته

  4. المشعفل [ عدد التعليقات: 797 ] 28/12/2016 في
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    ما تلاحظون كلما اندق خشم الهلال راضوه بجائزة. مبروك الرضوه.


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