نشر : 2016/12/28 - 12:44 ص 598 مشاهدة 4 تعليق صدى سبورت فيديو : كلمة الأمير نواف بن سعد بعد حصول نادي الهلال جائزة “كورة وجلوب سوكر” مفضلة تكبير طباعة حفظ Tweet
4 تعليقات
ديم الزعيم بطل في كل شي
ماهي القوانين والاشترطات التي وضعتها كورة جلوب سوكر
ليحصل الهلال على هذا اللقب ولماذا لم يتم الاعلان قبلها ليعرف
الجميع الاسباب التي جعلت الهلال يمنح تللك الجائزة
لو جئنا بمعيار بطولة الدوري فالاهلي حصل على بطولة الدوري
ولو جئنا بمعيار الاسيوي نادي العين الاحق لوصوله لنهائي
اسيا
الجمهور السعودي انصدم بالخبر ماذا لدى اللال العين الأماراتي افضل من الهلال وبمراحل كذلك الأهلي السعودي المسطره التي تم بموجبها اختيار الهلال عوجاء بل معاقه الأتحاد السعودي كان به ان يرفض مثل هذه الأختيارات المزيفه حتى جماهير الهلال تبكي بالأمس على الهزيمة النكراء ولكنهم اليوم وكأنهم بيقولوا لها كفى زعيق ونعيق انتم ابطال ببلاش هل جماهير الهلال مضحكه الى هذا الحد هزلت البطولات لابس بشته
ما تلاحظون كلما اندق خشم الهلال راضوه بجائزة. مبروك الرضوه.