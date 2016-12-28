فيديو : احمد الشمراني: الحكم ارتكب جريمة في مباراة الاهلي والاتحاد






4 تعليقات


  1. ضفدع كامل [ عدد التعليقات: 105 ] 28/12/2016 في
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    1

    سقها بس

    عشان مافزت

    اعترف ان فريقك ما ادى امس والاتحاد كان في احسن حالاته

    متى اشوف صحفي يقول رأيه ولا يخاف من احد ويقول الحق ولو على نفسه

  2. البررررق [ عدد التعليقات: 92 ] 28/12/2016 في
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    2

    نادي الاهلي كان سيء جدا ، مستوى الاتحاد كان عادي البطوله نصراوية .
    والدليل تاريخ المباريات بين الفريقين ، سيطره كاسحه لنادي النصر .
    بالثلاثه والاربعه وباقل مجهود .

    مبروك للنصر مقدما .

  3. عبدالله الناصر / حائل [ عدد التعليقات: 22 ] 28/12/2016 في
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    3

    الحكم لم يحتسب هدف حقيقي واضح وصارخ للعميد في الشوط الأول بداعي التسلل حسبي الله عليه

  4. . [ عدد التعليقات: 11 ] 28/12/2016 في
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    4

    في اي مباراة تجرى بين الاتحاد والاهلي الشي الطبيعي انه يفوز الاتحاد فريق حقق آسيا بنظامها الصعب مرتين ووصل للعالميه اما الاهلي فماسبق له تحقيق بطوله خارجيه غير كذا فريق الاتحاد فريق فخم تخيلو فريق يمر بأقسى الظروف وكل ماجته مشاكل زاد توهجه فريق غييييير مثل المدينه اللي تأسس فيها هذا غير جماهيره الوفيه اللي دايمآ تسانده في السراء والضراء


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