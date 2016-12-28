ايرباص ترجىء تسليم ١٢ طائرة من طراز (A380) للخطوط الجوية الاماراتية

دبي (صدى):

اعلنت شركة ايرباص الاوروبية للصناعات الجوية اليوم الثلاثاء انها سترجىء لمدة عام تسليم 12 طائرة من طراز (A380) للخطوط الجوية الاماراتية و التي تعد من أكبر زبائنها.

و كانت شركة الخطوط الجوية الاماراتية قد اشارت-بحسب وسائل اعلام فرنسية- الى وجود مشكلات فنية خاصة بمحركات رولز رويس للطائرات من هذا الطراز التي كان من المقرر ان تتسلمها.

و اوضحت ايرباص-في بيان لها- انها أجلت تسليم ست طائرات من 2017 الى 2018 و ست اخرى من 2018 الى 2019 و ذلك في اطار الاتفاق الذي أبرمته مع الخطوط الاماراتية و الاتفاق الاخر بين الاخيرة و شركة رولز رويس لصناعة المحركات.

و اكدت ايرباص-التي تتخذ من مدينة تولوز الفرنسية مقرا لها- هدف تسليم 12 طائرة في السنة من طراز (A380) وفقا لما أعلنته في يوليو الماضي، مضيفة انها ستعمل على تسريع خفض التكلفة الثابتة للحد من اثار الإرجاء المشار اليه على التوازن المالي لبرنامج تصنيع هذا الطراز.