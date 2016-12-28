النفط يصعد 1.7% موسعا مكاسبه في نهاية العام

وكالات (صدى):

صعدت أسعار النفط 1.7 % الثلاثاء مواصلة إتجاها صعوديا في نهاية العام بدعم من توقعات لتقلص المخزونات حال البدء بتنفيذ أول اتفاق لخفض الانتاج في 15 عاما بين منتجي الخام الأعضاء بمنظمة أوبك والمنتجين المستقلين الأحد القادم.

وقفزت أسعار الخام الأمريكي أكثر من 25 % منذ منتصف نوفمبر مدعومة بتوقعات لانخفاض في إمدادات أوبك وبيانات اقتصادية أمريكية قوية في مجملها أعطت دعما أيضا لأسعار الأسهم.

ومن المقرر ان يبدأ تنفيذ اتفاق خفض الانتاج في الأول من يناير والذي سيخفض الامدادات بحوالي 1.8 مليون برميل يوميا.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 93 سنتا أو 1.7 بالمئة لتسجل عند التسوية 56.09 دولار للبرميل غير بعيدة عن أعلى مستوى لها منذ يوليو تموز 2015 البالغ 57.89 دولار الذي سجلته في الثاني عشر من ديسمبر.

وارتفعت عقود خام القياس الامريكي غرب تكساس الوسيط 88 سنتا أو 1.7 % إلى 53.90 دولار.

وقالت مصادر لرويترز إن أعضاء لجنة تضم ممثلين لأوبك والمنتجين خارج المنظمة مكلفة بمراقبة التقيد باتفاق خفض الانتاج قد تجتمع في 13 يناير، وواصل النفط الصعود بعد أنباء الاجتماع الذي قد يعطي اشارة مبكرة إلى التقيد بالاتفاق.