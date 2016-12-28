ضبط شاب ضايق النساء داخل مجمع تجاري بسكاكا

علي العنزي (صدى):

تمكنت شرطة منطقة الجوف بالتعاون مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ضبط شاب متهم بمضايقة النساء داخل أحد المجمعات التجارية بسكاكا.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف الرائد يزيد بن سعود النومس، أنه ورد لمركز شرطة السليمانية بتاريخ ٢٦-٣-١٤٣٨هـ محضر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتضمن الاشتباه بشخصين أثناء تواجدهما داخل أحد المجمعات التجارية بسكاكا ومضايقتهما للنساء وهربا من المكان.

وأضاف الرائد النومس أنه ومن خلال التحريات تم التعرف على أحدهما وقبض عليه وإيقافه رهن التحقيق وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام، ولا يزال البحث عن المتهم الآخر جارٍ.