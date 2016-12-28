بالفيديو.. خليجي يثير الجدل على موافع التواصل بسبب زياته للمسجد الأقصى

القدس (صدى):

أثار مطقع فيديو لمواطن خليجي أثناء زيارته للمسجد الأقصي برفقة عدد من أصدقائه جدلا واسعار على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب منع دول الخليج السفر للأراضي المحتلة، إذ يعد ذلك تطبيعا مباشرا.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر خليجي بجانب عدد من أصدقائه في المسجد الأقصى، في واقعة شبيهة بأخرى حدثت قبل أكثر من شهر وأحدثت جدلا واسعا.

وقام الخليجي بتصوير فيديو يظهره قبالة مسجد قبة الصخرة داخل حدود المسجد الأقصى، ويجري حديثا مع رفقائه الذين كان بعضهم يقومون بدورهم بالتصوير، ويعبرون عن أن وجودهم هناك يجسد “تحقيقا للحلم”.

واعترض كثيرون على الفيديو الذي جدد الجدل، على اعتبار أن الزائرين تعاملوا مع السلطات الإسرائيلية بطرق غير قانونية أيضا، فيما تسامح آخرون مع رغبتهم في زيارة المقدسات الإسلامية المحتلة، رغم رفضهم للأسلوب.

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