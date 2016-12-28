بترجي ينتقد الهويش ويطالب بحكام اجانب

الرياض (صدى):

وجه نائب رئيس النادي الأهلي السابق عبدالله بترجي انتقادات حادة لحكم مباراة الاتحاد والأهلي في أعقاب الخسارة التي تلقاها بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الجوهرة المشعة بجدة وودع الملكي بطولة كأس ولي العهد من نصف النهائي مؤكدا بأن مباريات الديربي بحاجة لأجانب على مستوى عالي وليس حكام ترضية.

قال عبدالله بترجي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر تعليقا على خسارة الأهلي وتوديعه الكأس :” وليس بجديدة عليهم هذه المهزلة وأتمنى أن تستوعب اللجنة الجديدة بالاتحاد القادم بأن مباريات الديربي تحتاج أجانب على مستوى عال وليس حكام ترضية”.