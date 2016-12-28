بترجي ينتقد الهويش ويطالب بحكام اجانب

الرياض (صدى):
وجه نائب رئيس النادي الأهلي السابق عبدالله بترجي انتقادات حادة لحكم مباراة الاتحاد والأهلي في أعقاب الخسارة التي تلقاها بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الجوهرة المشعة بجدة وودع الملكي بطولة كأس ولي العهد من نصف النهائي مؤكدا بأن مباريات الديربي بحاجة لأجانب على مستوى عالي وليس حكام ترضية.
قال عبدالله بترجي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر تعليقا على خسارة الأهلي وتوديعه الكأس :” وليس بجديدة عليهم هذه المهزلة وأتمنى أن تستوعب اللجنة الجديدة بالاتحاد القادم بأن مباريات الديربي تحتاج أجانب على مستوى عال وليس حكام ترضية”.
6 تعليقات
بالعكس اليوم التحكيم مابه شي بس هدي لزوم القرقره
الملكي الراقي متعود على ناس يلعبون كورة مو الجزارين اللي لعبوا معنا اليوم والتحكيم زي ما قال بترجي ترضية والا المولد كان انطرد من الشوط الاول
بالامس انظلم الهلال
واليوم انظلم الاهلي
الى متى يالجنة الحكام ؟!
الى متى اكذب الاعلام اصفره
ياثرون فيكم ..
امس الحكم يحتسب هدفين للنصر من اساس
اخطاء فاولات للهلال ..
واليوم لم يحتسب بلنتي للاهلي وطرد للاعبان
من الاتحاد ..
وامس واليوم واضح على النصر والاتحاد انهما
تلقاء الضوء الاخضر بالخشونة مع لاعبي الهلال
والاهلي .. ياناس اتقوا الله ترى كذا معناته
ظلم واضح .. وبالنهاية التهم ترمى على الهلال والاهلي .. حسبنا الله ونعم الوكيل
حلووووة الاهلى انظلم
روح قشر بصل احسن
يارجل اتقي الله ونسيت خشونة محمد امان وش سوى بالعكايشي امس ولنا ضربت جزاء مااحتسبها الحكم سببها السومه ومشاها الحكم والجمهور واشياء كثيييييييييييييييرة اشرب كركديه
تحيااااتي لك
يا طحلبي ظظف وجهكككككككككككككككككككككككككك