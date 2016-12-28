تعرف على أخر الكلمات المسجلة على الطائرة الروسية في الصندوق الأسود

وكالات (صدى):

قال المحققون في سقوط الطائرة الروسية تيو-154 أنهم بعد أن إستمعوا للصندوق الأسود في كابينة القيادة عرفوا أن أخر الكلمات التي نطقت على المسجل هي “الدفة، اللعنة!”

وأضافت قناة روسيا اليوم الثلاثاء ، أن هذه الكلمات تبعتها “سيدي القبطان، إننا نهوي!”

وأضافت القناة أن هذه الجمل لم يتم تأكيدها بشكل رسمي ، وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أشارت إلى أن المعلومات التي تم التوصل إليها حتى الأن لن يتم نشرها ولكن تحديد الأشخاص الذين يستمعون إليها.

وكان الصندوق الأسود للطائرة التي سقطت في البحر الأسود تم إنقاذه على مسافة 17 مترا من سطح البحر خلال وقت سابق من اليوم.

ويجري الأن التعامل مع المادة المسجلة في مركز القوات الجوية بوزارة الدفاع الروسية في أطراف موسكو.

وكان مصدر قد أشار في وقت سابق إلى أن النظريات الرئيسية لسقوط الطائرة هي “دخول أجزاء غريبة في محرك الطائرة” مضيفا أن الأسباب الأخرى مثل خطأ الطيار والعيب التقني ممكن أن تكون هي من تسبب في سقوط الطائرة وسيتم التحري عنها.