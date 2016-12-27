العثور على «كلابشات» و6 جوالات بحوزة منتحل صفة رجال الأمن بالطائف

عبدالعزيز القثامي (صدى):

تمكنت شرطة محافظة الطائف بشخص؛ انتحل صفة رجال الأمن، وقام باستيقاف وافدين، ومطالبتهم بإبراز الإثبات، وسلبهم أموالهم وممتلكاتهم.

وعثرت الدوريات الأمنية في الطائف داخل المركبة اتلى كان يستقلها الجاني على “كلبشات”، كان يستخدمها في صفة الانتحال الأمني، بخلاف المبالغ المالية والعملات والجوالات المسروقة.

تلقت الدوريات الأمنية بلاغا من العمليات عن قيام شخص، يستقل مركبة من نوع تويوتا صغيرة، لونها أبيض، بانتحال شخصية رجال الأمن، وسلب مبالغ مالية ومحافظ نقود من ثلاثة أشخاص وافدين من الجالية الهندية؛ فتم تسليم الحالة لمركز شرطة الشرقية.

ولاحظت الدوريات الأمنية في تمام الثامنة مساءً، السيارة تتجول في حي الروضة شمال المحافظة؛ فتمت محاصرتها بالدوريات وضبط قائدها، ووُجدت معه المضبوطات الآتية: محافظ، عملات هندية وسعودية، أربعة (كلبشات) يدوية وستة جوالات يحتمل أن تكون مسروقة. وتم تسليم الحالة لمركز الشرطة لاتخاذ اللازم.