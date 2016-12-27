بالصور.. أمير القصيم يتفقد محطة قطار الركاب الجديدة ببريدة

سالم المطيري (صدى):

قام أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، اليوم (الثلاثاء)، بزيارة تفقدية لمحطة قطار الركاب الجديدة شرق مدينة بريدة، وعقد اجتماع مجلس المنطقة بها، بحضور مسؤولي النقل العام والخطوط الحديدية.

وأشاد الأمير بالإنجازات التي شاهدها في المحطة ن لافتاً إلى أن تشغيل المحطة الجزئي سيبدأ نهاية شهر فبراير من عام 2017م.

وتابع أمير المنطقة استعدادات الشركة قبل إطلاق خدماتها لنقل الركاب بالقصيم، بدءاً بمناطق خدمات الركاب، وإصدار التذاكر وتسليم الأمتعة، مستقلًا قطار الركاب في رحلة قصيرة، تعرف فيها على الشكل النهائي له، بدرجتيه الأعمال والضيافة، والخصوصية التي تمنحها الشركة للعوائل، إضافة إلى خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما عُقدت جلسة مجلس المنطقة غير العادية للعام المالي 1437 / 1438هـ بإحدى القاعات المخصصة داخل المحطة، حيث تركز النقاش على الاستعدادات لإطلاق الخدمات بها، ومدى جاهزية قطار الركاب، والتعاون القائم بين مختلف القطاعات الحكومية لتسيير العمل بها على أكمل وجه.