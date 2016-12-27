الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية من قبضة مليشيا الحوثي في شبوة

فهمي محمد (صدى):

تمكنت طلائع الجيش اليمني والمقاومة الشعبية من تحرير مواقع جديدة في محافظة شبوة من قبضة المليشيات الحوثية، والعناصر الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح.

وقالت المصادر أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية كبدت المليشيات الإنقلابية التابعة للمخلوع والحوثي خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وقال قائد اللواء21 ميكا العميد جحدل العولقي “ان وحدات اللواء وبمساندة جوية من طيران التحالف العربي، حررت نقطتي العلم والسليم الاستراتيجيتين بمديرية عسيلان، بعد مواجهات عنيفة مع الانقلابيين الذين فروا من المنطقة بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم”.

وأشار مصدر عسكري إن الجيش الوطني وبدعم جوي من قوات التحالف تمكن من تحرير منطقة الساق والوصول إلى الخط الإسفلتي، وقطع طريق الإمدادات عن الميليشيا الذي يأتي من محافظة البيضاء، بينما لا زالت الاشتباكات مستمرة وسط فرار كبير في صفوف الانقلابيين إضافة إلى تحرير حيد بن عقيل وهجر بن كحلان بشكل كلي.

من جهتهما أجريا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ونائبه الفريق علي محسن اتصالين هاتفيين مع محافظ شبوة احمد لملس ووكيل أول المحافظة محمد بن عديو وقادة الألوية العسكرية في بيحان وعسيلان، مهنئين الشعب وأبناء محافظة شبوة بالانتصارات التي حققها أبطال الجيش الوطني في بيحان وعسيلان بمحافظة شبوة وبمساندة كبيرة من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.