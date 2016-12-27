«الأرصاد» تحذر من تدني الرؤية في الشرقية بسبب الضباب

عادل الحربي (صدى):

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، من تدني الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية بسبب الضباب، موضحا ان الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة من صباح يوم غدٍ الأربعاء.

يأتى ذلك في الوقت الذي توقعت فيه هيئة الأرصاد أن تتأثر الأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية كما تؤثر على مناطق شرق ووسط المملكة وتمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتوقعت الأرصاد هطول أمطار خفيفة على الأجزاء الشمالية للمملكة، كما يتكون الضباب على شرق وشمال المملكة خلال الليل والصباح الباكر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء: