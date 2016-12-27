ضبط وافد يقوم بصيانة الجوالات بمحافظة العقيق

إبراهيم الزهراني (صدى):

مع استمرار الحملات التفتيشيه التي يقوم بها فرع وزارة العمل والتنميه الاجتماعيه بمنطقة الباحه ممثل في ادارة التفتيش والارشاد المهني ، وبمسانده من شرطة المنطقه ولجان التوطين التابعه للمحافظات ، وذلك لمتابعة تطبيق قرار توطين منشأة بيع وصيانة الجوالات ، وقد تم تكثيف الحملات لمراقبة الاسواق المعنيه بتطبيق القرار ، وقد تمكن المفتشين التابعين لمكتب عمل محافظة العقيق من ضبط وافد يقوم بصيانة الجوالات وتم ضبط المخالفه النظاميه عليه واستدعاء صاحب العمل واتخاذ اللازم بحقه .

واوضح مساعد مدير عام فرع الوزاره للعمل سعادة الاستاذ ابراهيم الزلفان ان الحملات مستمره على جميع الانشطه بالمنطقه وحذر اصحاب العمل من تشغيل الوافدين في المهن المقصوره على السعوديين وحثهم على توظيف ابناء المنطقه في الوظائف المستهدفه ، كما شكر المواطنين على تعاونهم في الابلاغ على المخالفات عن طريق ، تطبيق معآ للرصد او عن طريق ١٩٩١١..