الهلال الاحمر يسعف 24 حالة اسعافية في ديربي جدة بين نادي الأهلي ونادي الاتحاد بنصف نهائي كأس ولي العهد

محمود أحمد (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي، بمحافظة جدة، عبد الله أبوزيد لـ ” ” أنه انطلاقًا من حرص الإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، على توفير خدمات إسعافية تزامنًا مع الأحداث الرياضية، حيث شاركت هئية الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة خلال لقاء نادي الأهلي ونادي الاتحاد ضمن نهائي كأس ولي العهد ب(12) فرقة إسعافية (25) متطوع لمباشرة أي حالات مرضية أو إصابات أثناء المباراة حيث باشرت الفرق الإسعافية 24 حالة تم علاج 23 منها داخل نقاط التجمع بالملعب، و نقل حالة واحدة إلى مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة،

, وقد شاركت الهيئة بفريق عمل متكامل لتغطيه هذا الحدث يرأسه مدير عام ادارة هيئة الهلال الاحمر السعودي بالمحافظة .

وبعد انتهاء المباراة، تمركزت الفرق خارج الملعب بالاضافة تمركز الفرق الاسعافية لمراكز اسعاف طيبة وابحر وذهبان والنعيم على الكباري والطرق المحيطة لملعب الجوهرة.