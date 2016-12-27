بالصور.. «تحفيظ القرآن» بغامد الزناد تكرم الطالب عبد العزيز الغامدي

مستور زعبي (صدى):

احتفت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة غامد الزناد في اجتماع للمعلمين ومجلس الإدارة الاثنين الموافق 27/3/1438هـ، بالطالب عبدالعزيز علي أحمد علي الغامدي، من حلقة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالهتافرة لاجتياز اختبار حفظ القرآن كاملاً في مقر الجمعية والذي عقد يوم الثلاثاء الموافق 7/3/1438هـ

وتم تكريمه من قبل إدارة الجمعية ومنحه شهادة اجتياز حفظ القرآن، ومبلغ مالي 1500ريال، وهدية عينية

كما قامت الادارة بتكريم والدي الطالب وكرمت معلميه، محمد أحمد علي الغامدي، محمد جمعه هيكل .

والقى والد الطالب الشيخ علي أحمد علي الغامدي رئيس مكتب بالدعوة والإرشاد وتوعيه الجاليات بالمحافظة كلمة شكر الله تعالى فيها ثم شكر المعلمين الذين كان لهم الدور الاكبر في متابعة حفظ الطالب ، كما شكر إدارة الجمعية بالمحافظة وجميع العاملين بها على جهودهم البارزة في خدمة كتاب الله تعالى .

وفي لفتة جميلة حضر طالبين من زملاء الحافظ لتقديم هديه بهذه المناسبة .