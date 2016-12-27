تحديد مكان الصندوق الأسود الإضافي للطائرة الروسية المنكوبة

وكالات (صدى):

ذكر مصدر أمني لوكالة “نوفوستي” الروسية اليوم الثلاثاء بأنه تم تحديد مكان الصندوق الأسود الإضافي الخاص بتسجيل بيانات الرحلة، وجهاز تسجيل الصوت لطائرة “توبوليف -154” التي تحطمت في سوتشي .

وسبق العثور على الصندوق الأسود الرئيسي للطائرة، وإيصاله إلى مركز البحوث التابع لوزارة الدفاع الروسية في ضواحي موسكو.

يذكر أن حادثة “تو- 154” وقعت، صباح الأحد الماضي، فوق مياه البحر الأسود، خلال توجهها إلى سوريا، وكانت تقل على متنها 92 شخصا (8 أفراد الطاقم و84 راكباً من بينهم 64 عضوا من فرقة “ألكسندروف” الموسيقية العسكرية و9 صحافيين ممثلي القنوات التلفزيونية الروسية)، بالإضافة إلى رئيسة صندوق المساعدة العادلة، يليزافيتا جلينكا، وموظفان حكوميان، حيث لقي جميع ركاب الطائرة المنكوبة حتفهم.