تبرع بـ100 ألف ريال..رسالة المفتي إلى السعوديين لإغاثة سوريا

عادل الحربي (صدى):

نوه مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإطلاق حملة تبرعات شعبية في عموم مناطق المملكة للمساهمة في مساعدة وعون وإغاثة الأشقاء السوريين، والوقوف معهم جراء ما يتعرضون له من اعتداءات غاشمة.

ودعا الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، في مداخلة هاتفية على التليفزيون السعودي، الجميع من مواطنين ومقيمين أن يجودوا بما يستطيعون فعله لأخوانهم السوريين، لأنهم منكوبون ومستحقون للمواساة وتضميد الجراح، سائلًا الله أن يكشف الضر والبلاء عنهم. وقدّم تبرعًا للحملة بمبلغ 100 ألف ريال.