سييرا: نملك لاعبين “فنانين”

سييرا: نملك لاعبين “فنانين”
محمود أحمد (صدى):

عبر التشيلي خوسيه لويس سييرا المدير الفني للاتحاد عن سعادته بتحقيق فريقه للفوز علي الأهلي وحسم ديربي جدة لصالحه بنتيجة 3/2 والتأهل لنهائي كأس ولي العهد.
وقال سييرا في تصريحاته عقب اللقاء :” نملك لاعبين “فنانين” وجهاز إداري وفني رائعين، نحن سعداء بكل تأكيد بالتأهل للنهائي وسنسعي لحصد اللقب”.
وسجل أهداف الاتحاد الثلاثة أحمد العكايشي ومحمود كهربا وفهد المولد.




3 تعليقات


  1. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 391 ] 27/12/2016 في
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    1

    لاعبين فنانين ولا طقاقات

  2. B [ عدد التعليقات: 9263 ] 27/12/2016 في
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    لاعزاء للحساد والف مبروك للعميد اتحاد جدة

  3. ابورواف [ عدد التعليقات: 2 ] 28/12/2016 في
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    الف الف مبروك للعميد وعقبال الكاس ان شاء الله تحياتىة لك اتحادى مخلص


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