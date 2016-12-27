سييرا: نملك لاعبين “فنانين”

محمود أحمد (صدى):

عبر التشيلي خوسيه لويس سييرا المدير الفني للاتحاد عن سعادته بتحقيق فريقه للفوز علي الأهلي وحسم ديربي جدة لصالحه بنتيجة 3/2 والتأهل لنهائي كأس ولي العهد.

وقال سييرا في تصريحاته عقب اللقاء :” نملك لاعبين “فنانين” وجهاز إداري وفني رائعين، نحن سعداء بكل تأكيد بالتأهل للنهائي وسنسعي لحصد اللقب”.

وسجل أهداف الاتحاد الثلاثة أحمد العكايشي ومحمود كهربا وفهد المولد.