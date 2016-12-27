بالصور.. 100 دورية تشارك في ضبط 176 شخصا من مخالفي الآداب العامة بمكة

نايف السالم (صدى):

شاركت أكثر من 100 دورية أمن تابعة للقطاعات الأمنية في العاصمة المقدسة في حملة استهدفت أصحاب المركبات الذين يقومون بإغلاق الطرق وإزعاج مستخدمي الطرق ومضايقتهم ومنعهم من المرور من الطرقات ومخالفتهم للآداب العامة.

وأطاحت الحملة التى شاركت فيها دوريات الأمن والمرور والضبط الإداري وبعد عقد اجتماع بقيادة مدير شعبة الضبط الإداري ومدير دوريات الأمن ومدير المرور بـ 176 درباوياً، وحجزت 62 مركبة.

وتم إحالة المركبات للحجز فيما أحيل أصحابها بحسب توجيه مدير شرطة العاصمة إلى أقسام الشرط وتطبيق المخالفات بحقهم ومنها مخالفة الآداب العامة، ومن المرجح تطبيق عقوبة مالية بحق المركبات المحجوزة وأن مخالفاتهم تقع في العقوبة نفسها المترتبة على عقوبة التفحيط والتي تصل إلى مبلغ 20 ألف ريال.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد الدكتور عاطي القرشي: نفذت شعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة حملة أمنية على مخالفي أنظمة الآداب العامة، وأسفرت نتائج تلك الحملة عن ضبط ما يزيد على ١٤٦ شخصاً لقيامهم بالإخلال بالآداب العامة وحجز ما يزيد على ٦٢ مركبة مخالفة، وقد أحيلوا لهيئة التحقيق والادعاء العام، بحكم الاختصاص.