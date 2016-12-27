بالصور.. تكدس بطريق زامل السليم في عنيزة بسبب عروض مركز تجاري

سالم المطيري (صدى):

شهد طريق زامل السليم “الفاخرية” بعنيزة، حالة من التكدس المروري مساء اليوم بسبب العروض التى طرحها أحد أكبر المراكز التجارية في القصيم.

وساهمت العروض التي قام بها المحل الذي فتح أبوابه عصرا في تكدس المتسوقين، وخاصة النساء، للظفر ببعض المنتجات، حتى أغلق المحل أبوابه بعد امتلاء صالته واقتحام بعضهم المعروضات وبدء دخولهم على دفعات متتالية.

وسارع المرور، وبمساندة من الجهات الأمنية الأخرى، بتنظيم حركة السير بعد إصابتها بشلل مفاجئ، ومنع التوقف أمام البوابة، وأغلق بعض الطرق المؤدية للصالة، ونقل الهلال الأحمر بعض النساء ممن أُصبن أثناء الدخول، وعاد بعدها الهدوء للطريق.

