بالفيديو.. ليفربول يهزم ستوك سيتي 1/4 بالدوري الإنجليزي

محمود أحمد (صدى):
حقق ليفربول فوزا كبيرا علي ضيفه ستوك سيتي بأربعة أهداف لهدف في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز بريمرليج علي ملعب انفيلد.
حقق ليفربول فوزا كبيرا علي ضيفه ستوك سيتي بأربعة أهداف لهدف في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز بريمرليج علي ملعب انفيلد.
وأحرز اهداف ليفربول كلا من آدام لالانا و روبرتو فيرمينو ودانيل ستوريدج و جيانيللي إمبولا بالخطأ في مرماه , بينما احرز هدف ستوك سيتى الوحيد اللاعب جوناثان وولترز .
ورفع ليفربول رصيده الي 40 نقطة في المركز الثاني خلف تشيلسي المتصدر برصيد 46 نقطة.
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