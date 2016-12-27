بالفيديو.. ليفربول يهزم ستوك سيتي 1/4 بالدوري الإنجليزي

محمود أحمد (صدى):

حقق ليفربول فوزا كبيرا علي ضيفه ستوك سيتي بأربعة أهداف لهدف في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز بريمرليج علي ملعب انفيلد.

وأحرز اهداف ليفربول كلا من آدام لالانا و روبرتو فيرمينو ودانيل ستوريدج و جيانيللي إمبولا بالخطأ في مرماه , بينما احرز هدف ستوك سيتى الوحيد اللاعب جوناثان وولترز .

ورفع ليفربول رصيده الي 40 نقطة في المركز الثاني خلف تشيلسي المتصدر برصيد 46 نقطة.

https://