بالفيديو.. تعامل رجال حرس الحدود مع عمليات الاختراق والتهريب

راشد آل شرية (صدى):

بثت قناة الإخبارية السعودية فيلم وثائقي يكشف كيفية تعامل رجال حرس الحدود في منفذ الحديثة مع عمليات الاختراق والتهريب.

الفيلم الذي تم تصويره وفق أسلوب سينمائي حديث من خلال فرضية تحاكي الواقع، تم تصويرها من قِبل فريق خاص من قناة الإخبارية، تم إرساله سابقًا لإنتاج الفيلم إلى منفذ الحديثة في القريات.

ويركز الفيلم على القوة البشرية والآلية التي تم إنشاؤها حديثًا من قِبل رئاسة حرس الحدود بوزارة الداخلية، وتضمن سيناريو رائعًا، كتبه عبدالإله بكار، وصوره عبدالله الشيحان، ومن مونتاج مروان الردادي وياسر محمد، وإضاءة عبدالله الدوسري، بتنسيق من قِبل العقيد ركن البحري ساهر الحربي المتحدث الرسمي لحرس الحدود، والعقيد زيد الشقري رئيس أمن المنافذ البرية بالسعودية، وتحت إشراف مباشر من المدير العام لقناة الإخبارية جاسر الجاسر، وإخراج رياض الماجد.

ويبذل رجال قطاع حرس الحدود في حدود الوطن كافة جهودًا كبيرة وجبارة؛ إذ يقفون بكل حزم وثقة للذود عن حدود الوطن، ومنع كل متسلل وعابث يريد زعزعة أمن واستقرار هذا البلد الأمين، وضبط محاولات إدخال المواد الممنوعة.

https://

https://

https://

https://