بالصور.. سجن أبها يحتفل بتخريج 22 من نزلائه باكمال دراستهم الجامعية

محمد طحيطح (صدى):

احتفل سجن المباحث العامة في أبها، بتخرج ٢٢ من نزلائه بعد إكمالهم الدراسة الجامعية داخل السجن.

حضر الحفل الذي أقيم داخل السجن مجموعة من مسؤولي الجامعات الثلاث التي تخرج منها النزلاء، ومسؤولون من إمارة عسير، والجهات الأمنية والحكومية بالمنطقة، وإعلاميون، وكتاب، وذوو النزلاء.

وتضمن برنامج الاحتفال قيام الحضور بجولة على مرافق السجن الداخلية حيث أوضح مدير السجن ومساعده، مهام وواجبات السجن وفق رسالة السجن “إصلاح وتأهيل”.

وشاهد الزوار كيف يدار السجن بـ “عقول” شابة وناضجة ومؤهلة جعلت من الإصلاحية مؤسسة أمنية ذات عمل متقن وعصري وذات روافد علمية يشار لها، وثبت أثرها في نتائج تخرج مجموعة من النزلاء من ثلاث جامعات في آن واحد إضافة إلى استمرار دراسة نزلاء آخرين في تلك الجامعات الثلاث وغيرها.

وأعلنت في الحفل نتائج الخريجين وتم تسليمهم شهادات النجاح من وكلاء الجامعات، بالإضافة للهدايا والدروع المقدمة من إدارة سجن المباحث بمدينة أبها، فيما التقى النزلاء الخريجين وذويهم في مشاهد جميلة.

جاء السماح للخريجين بمواصلة دراستهم رغم أنهم موقوفون ضمن المشروعات الإصلاحية التي تقوم بها وزارة الداخلية، لانتشال النزلاء الذين زلت بهم الأقدام إلى مهاوي الخطأ، حيث تحملت القيادة الرشيدة عقوق هؤلاء النزلاء وجعلوا من إصلاحهم ورعايتهم هدفًا ليعودا أعضاء فاعلين في المجتمع.

وأثبتت النتائج أن جميع من استفادوا من برامج الإصلاح وإعادة التأهيل يتجاوز ٨٦،٢٪‏ .. وخير دليل على ذلك هو تخريج هذه المجموعة من بعض جامعات المملكة المتميزة.